В Совбезе объяснили 158-кратный рост расходов в проекте бюджета

В СНБО утверждают, что сумма заложена не для Аппарата СНБО, а для всех органов исполнительной власти.

Заявленные в проекте бюджета 28 млрд гривен для Совета национальной безопасности и обороны "не являются бюджетом Аппарата СНБО", а предусмотрены "для нужд всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины". Такое разъяснение предоставилив аппарате СНБО в ответ на запрос "Укринформа".

"Во избежание недоразумений и лишних манипуляций по бюджету аппарата СНБО считаем необходимым пояснить следующее. 28,2 млрд гривен не является бюджетом Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эта сумма предусмотрена для потребностей всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

В соответствии с Законом Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", СНБО разрабатывает и принимает предложения по проекту закона "О Государственном бюджете Украины" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны. Нынешним законопроектом, в виде исключения, предусмотрено, что все расходы на безопасность и оборону будут распределены по решению СНБО.

Сейчас предложения по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины прорабатываются и будут рассмотрены на очередном заседании СНБО, сообщили в Совбезе.

Напомним, сегодня днем в ходе презентации проекта госбюджета на 2020 год министр финансов Оксана Маркарова заявила, что дополнительные 28 млрд грн, выделенные на следующий год на безопасность и оборону, будут распределены СНБО между 15 распорядителями до вынесения на рассмотрение парламента госбюджета- 2020 на второе чтение.

В 2019 году бюджет расходов СНБО составлял 177 млн гривен, что в 158 раз меньше суммы, заявленной в новом проекте.