На рынке электроэнергии есть только государственная монополия "Энергоатома" – Котко

На украинском рынке электроэнергии признаки монополии имеет только одна компания – государственный "Энергоатом", доля производства которого в общем объеме электроэнергии превышает 50%. Об этом сказал глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире телеканала ZIK, комментируя заявление бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости демонополизировать рынок электроэнергии.

"Действительно, судьба государственных компаний очень высокая, но государственные компании и монополизация – это немного разные вещи. Почему? Потому что государственные компании тоже могут быть монополиями. Возвращаемся опять-таки, к тому, есть ли у нас проблемы с монополиями на рынке электроэнергии? Фактически признаки монополии имеет одна компания, это "Энергоатом". Судьба его производства более 50%. Остальные компании не имеют даже признаков монополизма", – пояснил Котко.

По мнению эксперта, заявления о монополизации рынка электроэнергии в Украине какими-то другими компания кроме государственных является мифом. К тому же наличие в компании "Энергоатом" признаков монополизма не является проблемой, если она не злоупотребляет своим монопольным положением.

"Но признаки монополизма – это, опять-таки, никакого вреда пока не наносят никому. И никто не занимается компаниями до тех пор, пока они не злоупотребляют своим монопольным положением. Так что это вопрос раздутый у нас, такой мифический, что у нас там монополизация большая, и с этим надо бороться. Я говорю, это больше миф. Реальной проблемы с монополизацией я не вижу", – сказал Котко.

Напомним, по данным Укрэнерго, в структуре производства электроэнергии доля АЭС составляет 53,4%, гидро – 8%, ТЭС ДТЭК – 21%, ТЭС "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" – 8%, ТЭЦ и КУ – 6,2%, ВИЭ – 3%.

Ранее эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип высказал мнение, что заявления олигарха Игоря Коломойского о монополии на рынке электроэнергии безосновательны и не подкреплены никакими доказательствами.