Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси

Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу НАК Андрей Фаворов.

Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке.

Напомним, в Украине с 1 июля запустили новый рынок электроэнергии. При этом в июле-августе 2019 года, за два месяца функционирования нового рынка электроэнергии, Украина импортировала 586 млн кВт-ч электроэнергии.

"Нафтогаз Украины" занимается поставкой газа и электроэнергии по всей территории страны.