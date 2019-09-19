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Назначен новый глава ФГИ

Должность получил экс-директор по управлению недвижимым имуществом "Укрпочты".

Назначен новый глава ФГИ
Дмитрия Сенниченко
Фото: abcnews.com.ua

Верховная Рада в четверг назначила нового главу Фонда государственного имущества

За кандидатуру, внесенную Кабинетом министров, проголосовали 238 депутатов.

Эту должность занял независимый член наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи", бывший директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании "Укрпочта" Дмитрий Сенниченко. Он имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в международном бизнесе, неправительственных организациях и государственном управлении.

Занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Последние годы Фондом государственного имущества управлял в статусе исполняющего обязанности главы Виталий Трубаров. Его назначил Кабинет министров еще в сентябре 2017 года.

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