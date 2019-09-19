В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии (обновлено)
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Рада продлила закон о финансовой реструктуризации на три года

Депутаты сохранили механизм избежания банкротства, введенный прошлым созывом.

Рада продлила закон о финансовой реструктуризации на три года
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада продлила срок действия закона о финансовой реструктуризации, который заканчивался в октябре 2019 года, еще на три года.

За соответствующий законопроект №1070 во втором чтении и в целом проголосовали 300 народных депутатов.

Закон предоставляет должнику, который не является банкротом, но имеет проблемы с платежеспособностью, возможность вернуть задолженность по процедуре финансовой реструктуризации.

Закон был принят в 2016 году для урегулирования ситуации с неплатежами по кредитам. В Национальном банке заявляли, что этот механизм будет важным инструментом урегулирования ситуации с проблемными кредитами банков, поможет оздоровить банковскую систему, способствовать восстановлению платежеспособности предприятий, сохранению рабочих мест и уплате налогов в бюджет.

По данным депутата Ирины Луценко, за три года было проведено 29 процедур финансовой реструктуризации на сумму более 40 млрд гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также