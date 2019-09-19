Рада продлила закон о финансовой реструктуризации на три года

Верховная Рада продлила срок действия закона о финансовой реструктуризации, который заканчивался в октябре 2019 года, еще на три года.

За соответствующий законопроект №1070 во втором чтении и в целом проголосовали 300 народных депутатов.

Закон предоставляет должнику, который не является банкротом, но имеет проблемы с платежеспособностью, возможность вернуть задолженность по процедуре финансовой реструктуризации.

Закон был принят в 2016 году для урегулирования ситуации с неплатежами по кредитам. В Национальном банке заявляли, что этот механизм будет важным инструментом урегулирования ситуации с проблемными кредитами банков, поможет оздоровить банковскую систему, способствовать восстановлению платежеспособности предприятий, сохранению рабочих мест и уплате налогов в бюджет.

По данным депутата Ирины Луценко, за три года было проведено 29 процедур финансовой реструктуризации на сумму более 40 млрд гривен.