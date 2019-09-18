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В Государственной судебной администрации майнили криптовалюту

Судебные айтишники использовали оборудование ГСА в личных интересах.

В Государственной судебной администрации майнили криптовалюту
Фото: СБУ

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГСА), которые наладили работу целой майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА.

Об этом говорится в телеграм-канале директора ГБР Романа Трубы.

При осмотре дата-центра предприятия ГСА было установлено наличие вредоносного программного обеспечения, а также факт незаконного использования мощностей и электроэнергии. На сайте ГБР говорится, что майнинг происходил по меньшей мере с 1 января 2018 года, для этого использовалось программное обеспечение MinerGate. Также на серверах нашли инсталляционный файл программы с функцией слежения.

Для майнинга использовались отдельные ноутбуки ГП "ИСС", которые используются для настройки серверов, компьютеров ГСА и судов Киева.

Пресс-служба СБУ сообщила, что данный факт расследуется по ч.1 ст.359 (незаконное использование специальных технических средств получения информации), ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей) и ст.361-1 (создание вредоносного программного обеспечения) Уголовного кодекса.

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