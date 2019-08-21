На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ

В итоге могли быть разглашены сведения, которые являются гостайной.

На Южно-Украинской атомной электростанции занимались майнингом криптовалюты и, в результате размещения компьютерной техники, допустили разглашение сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.

Об этом сообщает местный сайт "Преступности. Нет" со ссылкой на определение Центрального районного суда Николаева.

Отмечается что компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники следственного отдела СБУ Николаевской области. К майнингу криптовалют, по информации силовиков, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля.

Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

Напомним, в июне киберполиция разоблачила украинцев, которые сотрудничали с российскими хакерами.