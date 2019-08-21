НАБУ завело дело на Филатова по его декларации
НАБУ завело дело на Филатова по его декларации
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку
В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент
У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
ГлавнаяОбществоЖизнь

На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ

В итоге могли быть разглашены сведения, которые являются гостайной.

На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
Архивное фото
Фото: wsj.com

На Южно-Украинской атомной электростанции занимались майнингом криптовалюты и, в результате размещения компьютерной техники, допустили разглашение сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.

Об этом сообщает местный сайт "Преступности. Нет" со ссылкой на определение Центрального районного суда Николаева.

Отмечается что компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники следственного отдела СБУ Николаевской области. К майнингу криптовалют, по информации силовиков, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля.

Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

Напомним, в июне киберполиция разоблачила украинцев, которые сотрудничали с российскими хакерами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также