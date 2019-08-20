Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 тыс. долларов.

Правоохранители раскрыли убийство двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев. Четверо подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин задержаны.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя полезную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимых за умышленное убийство. Жизнь двух человек заказчики оценили в $50 тыс!", - написала Сарган в фейсбуке.

Она добавила, что все причастные к резонансному преступлению задержаны.

Речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины в субботу, 17 августа,

выехали из города Бровары по направлению к Киеву и пропали.