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В ГосЧС рассказали о влиянии взрыва ядерного двигателя в РФ на радиационный фон в Украине

Результаты измерений свидетельствуют, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений.

В ГосЧС рассказали о влиянии взрыва ядерного двигателя в РФ на радиационный фон в Украине
Фото: Макс Требухов

Радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за взрыв на военном полигоне в Архангельской области (Россия).

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа.

"Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозицинной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках, в воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождения над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно прогнозируемым данным радиоактивно загрязненные воздушные массы гипотетически могли достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей.

В связи с этим радиометрическую сеть гидрометеорологической службы перевели в режим повышенной готовности.

Напомним, взрыв произошел 8 августа в нескольких десятках километров от Северодвинска Архангельской области России. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых. Однако позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны".

Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

После взрыва ядерного двигателя в РФ отключили четыре станции замера радиации.

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