Боевики ОРЛО сорвали работы по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской

Украинская сторона во вторник, 20 августа, приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, но из-за отсутствия синхронных действий со стороны боевиков ОРЛО, Киев вынужден был прекратить работы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 20 августа в 11:00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения №1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате, чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пророссийские боевики под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

В штабе ООС подчеркивают, что блокировка работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании террористов начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, а в дальнейшем - предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Напомним, 16 августа сотрудники ГосЧС разминировали территорию возле моста в Станице Луганской. При разминировании было обнаружено 197 взрывоопасных предметов.

К работе непосредственно на разрушенной части моста боевики украинских саперов не допустили.