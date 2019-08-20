Мужчина находился в розыске с 25 июля - после конфликта с посетителем кафе в городе Гайворон.

Сегодня, 20 августа, правоохранители задержали сотрудника Управления службы безопасности в Кировоградской области, который находился в розыске с 25 июля - после конфликта с посетителем кафе в городе Гайворон.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований Николаева.

"В ходе досудебного расследования установлено: в конце июля произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе города Гайворон, Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо, После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести. После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия - 25 июля он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" главного управления Национальной полиции в Кировоградской области подозреваемый был задержан.

Фото: dbr.gov.ua

Сейчас Заводской районный суд Николаева рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 11 июля президента Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Кировоградской области Олега Аркушу, который занимал эту должность с октября 2015 года.