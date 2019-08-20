СБУ: на "Квартал-Фесте" под Сумами могли готовить теракт

Служба безопасности Украины задержала в Сумах 19-летнего радикала, который подозревается в планах устроить взрывы в местах массового скопления людей.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Во время обысков у подозреваемого и его товарищей нашли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и фестиваля "Квартал-Фест" 23 августа возле Сум. На него может приехать президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Службу безопасности Украины возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.