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Оккупанты обстреляли Бахмутский аграрный союз в Донецкой области

Пострадавших работников не обнаружено.

Российские оккупационные войска в снова нарушили режим перемирия и обстреляли гражданскую инфраструктуру в Донецкой области, в частности Бахмутский аграрный союз.Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Фото: Штаб ООС

"Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты в очередной раз прибегают к провокациям и нарушают запрет на использование любого оружия. В частности, 18.08.2019 ориентировочно с 7:36 до 7:45 со стороны ЗФ РФ по направлению Доломитное - в направлении Новолуганское осуществлено обстрел гражданской инфраструктуры на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз" ", - говорится в сообщении.

Фото: Штаб ООС

Указано, что в 08:55 19 августа от главного инженера ЗАО "Бахмутский аграрный союз" было получено сообщение о факте попадания боеприпасов стрелкового оружия калибра 5.45 мм в служебные помещения на территории ЧАО "Бахмутский аграрный союз".

Фото: Штаб ООС

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа зафиксировала, что в результате попадания боеприпасов в служебных помещениях свинофермы агрофирмы разбиты окна. Пострадавших работников не обнаружено.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В одном из направлений обстрелов, враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25) из-за чего был ранен украинский военный.

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