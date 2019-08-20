Высший совет правосудия сегодня рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении двух судей ОАСК и суда Одессы

Временно хотят отстранить Павла Вовка и Игоря Погрибниченка, из суда Одессы - Ивана Шепитко.

Высший совет правосудия рассмотрит на заседании ходатайство заместителя генпрокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка, а также судью Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Об этом сказано в тексте повестки дня №63 заседания Высшего совета правосудия на 20 августа 2019, опубликованном на сайте ВРУ.

"Рассмотрение ходатайства заместителя Генерального прокурора Кизя Сергея Николаевича о временном отстранении судьи окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сказано в повестке дня.

Заседание началось в 10.00 утра.

Согласно проектом повестки дня, аналогичные ходатайства будут рассматриваться и о временном отстранении судьи ОАСК Игоря Погрибниченка и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, что что нынешнее руководство страны не имеет отношения к обыскам.

Сама Вовк заявил, что дело против него открыто из-за мести со стороны руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.