Погибших в результате инцидента нет. Один человек получил легкие травмы.

В оккупированном Севастополе неисправный мусоровоз повредил 15 автомобилей.

По предварительным данным, у КамАЗа отказали тормоза, информируют крымские СМИ.

Сообщается, что КамАЗ с отказавшими тормозами скатился с горы и смял 15 стоявших в пробке легковых автомобилей, а затем потерявший управление грузовик выбросило на магистральный газопровод.

По сообщениям очевидцев, мусоровоз, пытаясь погасить скорость, ехал по дороге зигзагом, поэтому пострадали не только те машины, в которые въехал грузовик сзади, но и встречные. Повреждения у машин разной тяжести, у некоторых – весьма серьезные.

После столкновения с грузовиком "КамАЗ" семь из 15 автомобилей вынесло за пределы проезжей части.

По данным спасателей, погибших в результате инцидента нет. Один человек получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи покинул больницу.

Ранее в Закарпатской области 12-летний подросток на квадроцикле сбросил с дороги легковушку.