В Припяти полиция задержала "сталкера" из США

Полиция направила представление в миграционную службу, чтобы гражданину сократили время перебивания в Украине.

Во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали очередного "сталкера" в городе Припять. В погоне за экстремальным туризмом мужчина приехал из США. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

34-летний гражданин США прибыл в Украину из штата Пенсильвания. Он незаконно проник в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускной пункт.

Полиция составила административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Гражданину Соединенных Штатов грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полицейские зоны ЧАЭС также направили представление в Иванковский райотдел Государственной миграционной службы, чтобы иностранному «сталкеру» сократили срок пребывания в Украине.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать и подать в ВР законопроект об усилении ответственности за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, которые подвергались радиоактивному загрязнению.