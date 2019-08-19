Минрегион заявил о неудовлетворительном состоянии 40% зданий школ

Почти все не пригодны для детей с инвалидностью.

В Украине около 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказал замминистра регионального развития, строительства и регионального развития Лев Парцхаладзе на образовательном форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас приблизительно 40% зданий школ находятся в неудовлетворительном состоянии", - сказал он.

Кроме того, по его словам 90% школ полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, в 10% школ - без туалетов в помещении, в 50% городских школ дети учатся в переполненных учреждениях и есть вторая смена, в 47% школ температура зимой не превышает +16°, а 30% сельских школ являются малокомплектными.

Напомним, в мае сообщалось, что к первому сентября 2019 года в столичных школах проведут реформу питания.

Главная задача реформы - построить систему стандартов и норм качества школьного питания. Все районные администрации вместе с коммунальными предприятиями, обеспечивающими питание школ, будут должны отработать новые формы и меню.