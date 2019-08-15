Минрегион предложил реконструировать "хрущевки" с согласия 75% жильцов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает изменить законодательство и разрешить реконструировать "хрущевки" с согласия не менее 75% жильцов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе, это позволит наконец начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

"Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживают это решение", - сказал замминистра.

По словам Парцхаладзе, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5.

"То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", - считает чиновник.

Разработанный министерством законопроект предусматривает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до пяти этажей.

Согласно документу, если владельцы квартир, несмотря на согласие более 75% жителей, отказываются покидать дом, отселение происходит в принудительном порядке по решению суда.

Напомним, в прошлом году министр регионального строительства, вице-премьер Геннадий Зубко говорил, что его ведомство склоняется к идее санации хрущевок вместо их сноса под новое жилье.

В Украине насчитывается около 20 тысяч хрущевок.