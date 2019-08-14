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Кабмин официально назначил образовательным омбудсменом директора киевской школы Горбачева

Институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Кабмин официально назначил образовательным омбудсменом директора киевской школы Горбачева
Сергей Горбачев
Фото: Лилия Гриневич

Кабинет министров официально назначил директора киевской школы №148 Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена.

Решение было принято сегодня, 14 августа, сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"Мы искренне рады, что это решение принято. Теперь Сергей Иванович сможет начать непосредственную работу. Очевидно, что сразу начать рассмотрение обращений он не сможет - сначала нужно заняться размещением, пройти все юридические нюансы, набрать команду. Минобразования настроено максимально способствовать новому омбудсмену. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

Отмечается, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

К этой должности выписано очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающего на территории государства не менее пяти лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

Конкурс на должность образовательного омбудсмена был объявлен 17 мая, им занималась специально созданная комиссия при МОН. 12 июля Гриневич объявила результаты конкурса.

Напомним, решение о создании должности образовательного омбудсмена Кабинет министров Украины принял летом 2018 года. Должность была официально создана с 1 января этого года.

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