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Харьковский суд начал рассматривать апелляцию Зайцевой в деле о смертельном ДТП на Сумской

Приговоренная к 10 годам заключения Зайцева просит 5 лет условного заключения.

Харьковский суд начал рассматривать апелляцию Зайцевой в деле о смертельном ДТП на Сумской
Елена Зайцева
Фото: kordon.org.ua

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева просит суд изменить приговор с 10-летнего заключения на 5 лет условного срока. Заседание началось сегодня в Харьковском апелляционном суде, сообщает местное издание "Харьков Тудей".

Адвокат Юлия Плетнева, защищающая Зайцеву, просит смягчить наказание своей подзащитной.

Плетнева уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Адвокат заявила, что степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова, поэтому возмещение ущерба должно быть "долевым": Зайцева должна возместить 30% ущерба, а оставшиеся 70% следует возложить на Дронова.

Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья. Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО. Кроме того, адвокат указала на то, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел "смягчающие обстоятельства" - раскаяние и добровольное возмещение ущерба.

Адвокаты потерпевших выступают против апелляционных требований Зайцевой и просят оставить приговор суда первой инстанции в силе.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице.

В суде Зайцева заявляла о раскаянии, но после вынесения приговора передумала и стала отрицать свою вину, перекладывая ответственность за аварию на второго водителя.

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