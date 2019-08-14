СБУ передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению МН17

Никакую другую информацию нельзя обнародовать в прессе без согласия других членов следственной группы.

Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

СБУ не предоставила информации о том, объявлены ли подозреваемые в розыск.

"22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - сказано в ответе.

Согласно соглашению о создании международной следственной группы никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам "ДНР" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Кроме Гиркина, в обстреле самолета подозревают Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Сергея Харченко. Следственная группа отметила, что Гиркин действовал в координации с российскими властями.

"Боинг" рейса МН17 упал в Донецкой области 17 июля 2014 года, на борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование установило, что самолет упал вследствие попадания ракеты, выпущенной из установки "БУК". Позже международная следственная группа установила принадлежность "Бука" российской военной части и восстановила его маршрут из России в Донецкую область, на подконтрольную боевикам территорию, и обратно.