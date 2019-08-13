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ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Киеве

Ожидается гроза и усиление ветра.

ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Киеве
Фото: www.ljplus.ru

В течении ближайшего часа и до конца суток 13 августа, а также ночью 14 августа в Киеве ухудшится погода.

Об этом предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

КАРС "Киевская служба спасения" в социальной сети Facebook напомнила правила поведения при усилении ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не трогать металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Также спасатели напоминают, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 8 августа днем по Киеву пронеслась буря.

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