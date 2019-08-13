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Полиция Днепра задержала подозреваемых в стрельбе по BMW

Никто из пассажиров автомобиля не пострадал.

Полиция Днепра задержала подозреваемых в стрельбе по BMW

Сотрудники Национальной полиции установили и задержали 5 человек по подозрению в обстреле автомобиля в Днепре. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Задержанные - местные жители в возрасте от 20 до 31 года. Двум из них уже вручено подозрение по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел вечером 11 августа на ул. Баженова. Мужчины, находившиеся в автомобиле BMW Х5, открыли стрельбу по другому автомобилю BMW, а затем скрылись с места преступления. Обстрелянный автомобиль получил повреждения, но люди в нем не пострадали. Видео нападения попало на камеры наблюдения.

На месте происшествия полиция обнаружила пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы.

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