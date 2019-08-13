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В Житомире задержали известного активиста, который вымогал взятки у лесников

По данным местных СМИ, задержанный - глава ОО "Молодежная оппозиция" Александр Голованов.

Правоохранители задержали в Житомире активиста, руководителя общественной организации, который вымогал у предприятия 30 тыс. долларов за непрепятствование работе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Полиция сообщила, что задержанный - известный в Житомире активист. Местные СМИ отмечают, что речь идет о главе ОО "Молодая оппозиция" Александре Голованове.

Активист был задержан сегодня утром в развлекательном комплексе "Гайки" после передачи ему первой части взятки - 5 тыс. долларов. Мужчина, увидев правоохранителей, пытался скрыть только что полученные деньги в штанах, однако все его действия соответствующим образом зафиксированы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Сообщается, что он требовал 30 тыс. долларов США однократно и еще по 5 тыс. долларов ежемесячно за то, что не будет использовать свои ресурсы "для создания негативного имиджа предприятия"

За подобные действия ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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