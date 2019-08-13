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Херсонский суд отказался арестовать корабль, поставлявший топливо в Крым

Прокуратура подаст апелляцию.

Херсонский суд отказался арестовать корабль, поставлявший топливо в Крым
Фото: marinetraffic.com

Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Об этом сообщила прокуратура Крыма в своем телеграм-канале.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей в 2014 году.

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