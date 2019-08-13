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Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)

У Зеленского ответили, что страна-оккупанты должна отвечать за обеспечение оккупированной территории  необходимыми ресурсами.

Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Фото: wikimapia.org

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма намерены обратиться к руководству РФ с просьбой начать переговоры с Украиной по поводу запуска на полуостров воды из реки Днепр.

Такую идею озвучил "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, передает российское информагентство ТАСС.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", - сказал Мурадов.

По его словам, вода из Днепра позволит решить многие вопросы в северной части оккупированного Россией полуострова.

Обновление. Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич прокомментировал заявление крымских "властей". Он подчеркнул, что Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории страны, и имеет на это полное право.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право", - написал он в Фейсбуке.

Кориневич подчеркнул, что Крым является территорией Украины, а не России. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. "Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина", - отметил он.

Постпред президента считает, что все претензии страны-оккупанта не имеют правовой или международно-правовой основы.

"По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупациии.

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