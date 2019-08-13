Во Львове вооруженный мужчина в балаклаве ограбил продуктовый магазин

Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что ограбление произошло накануне, 12 августа, около 17:00.

"В один из продуктовых магазинов, который расположен на ул.Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - сообщили в полиции.

В городе введен план "Сирена". Приметы нападавшего: мужчина невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.

Полицейские принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается также вопрос правовой квалификации преступления.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные ограбили магазин электроники за две минуты.