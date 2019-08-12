В Запорожье изготовили двигатели для турецких беспилотников Baykar

На турецком беспилотном летательном аппарате разработки компании Baykar будут установлены турбовинтовые двигатели производства ГП "Ивченко-Прогресс".

Об этом сообщает Милитарный портал.

Отмечается, что уже изготовлены и переданы два двигателя АИ-450Т для опытного образца БПЛА. Работы проходят в рамках созданного совместного украинского-турецкого предприятия ГП "Укрспецэкспорт" и Baykar Defence.

Согласно таможенных деклараций поставки двигателей осуществлялись в апреле и августе 2018 года. По данным сервиса Great Export Import, поставки комплектующих осуществлялись по апрель 2019 года.

Вероятно, эти двигатели будут установлены на опытный образец БПЛА Akinci Taarruzi IHA, который сперва планировалось оснастить турбодизельными двигателями PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI).

Турбовинтовой двигатель АИ-450Т является вариантом турбовального двухроторного двигателя АИ-450, разработанного для установки на БПЛА ГП "Ивченко-Прогресс".

БПЛА Akinci Taarruzi IHA разрабатывает турецкая компания Baykar. Первая его демонстрация состоялась в 2018-м году. Ожидается, что он сможет осуществлять полет на высоте 12200 метров (40000 футов) и нести до 900 кг вооружения на внешних подвеска и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа. Размах крыла составляет 20 метров, максимальный взлетный вес - 4500 кг. Ожидаемое время полета - до 24 часов.

Среди номенклатуры вооружения Akinci - управляемые ракеты и бомбы, системы радиоэлектроники разведки и борьбы.

Напомним, в марте ВСУ приняли на вооружение турецкие беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2.