Советник главы СБУ рассказал о деталях реформы по борьбе с рейдерством

Соучредитель мonobank и советник врио главы Службы безопасности Украины Дмитрий Дубилет раскрыл детали разработки реформы по борьбе с рейдерством, речь, в частности, идет о бесплатной системе уведомления граждан о возможных рейдерских захватах имущества.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Начинаю знакомить вас с мерами, которые мы планируем по борьбе с рейдерством. Повторюсь, рейдерство - это одна из главных проблем Украины, которая сдерживает здесь нормальное развитие бизнеса и инвестиции. В Украине есть десятки схем, по которым у вас могут "отжать" недвижимость или бизнес. Каждую из этих схем мы раскладываем на атомы и смотрим, как “запатчить” на законодательном и техническом уровнях. О каждом из таких "патчей" можно написать длинный пост. Всего мы работаем сейчас где-то в 20 направлениях. В этом посте я опишу только одно. Мы хотим создать систему, которая будет уведомлять граждан о том, что их имущество переходит кому-то другому", - пояснил дубилет.

Он также отметил, что данную реформу можно разделить на три части.

"Часть 1. Дать гражданам и бизнесу возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника. Кстати, сейчас подобный сервис есть, но он - а) платный; б) касается только недвижимости, и то не всей. Наша цель - сделать сервис бесплатным, охватывающим все типы имущества и доступным через разных провайдеров... Часть 2. Научиться уведомлять граждан, даже если они не подписались. Каким бы простым сервис подписки ни был, большинство граждан на него не подпишутся. Поэтому мы ставим перед собой задачу научиться слать им уведомления в любом случае... Часть 3. Слать уведомления не просто об уже совершенных сделках, но и о том, что эти сделки готовятся. Если вашу квартиру или бизнес уже отжали, то процесс возврата может быть долгим и утомительным. Мы должны сделать так, чтобы вы получали уведомления о регистрационном действии еще на этапе подготовки", - сообщил Дубилет.

"Одновременно мы хотим дать возможность гражданам затормозить такую сделку. Например, путем упрощения процедур подачи жалобы в анти-рейдерскую комиссию при Минюсте. Впрочем, мы понимаем, что это может привести к злоупотреблениям и со стороны продавцов, так что будем внедрять аккуратно", - добавил он.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в течение трех месяцев разработать и внести в Верховную Раду законопроект об усилении противодействия рейдерству.