В ДТП пострадали оба водителя и шестеро пассажиров авто, в том числе - трое детей.

В селе Угля Тячевского района 12-летний подросток за рулем квадроцикла столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia. В результате аварии пострадали оба водителя, а также шестеро пассажиров легковушки - трое взрослых и трое детей.

Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской области.

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, около 15:00. Как выяснилось, 12-летний подросток на квадроцикле выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя соседнего села.

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шестеро пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 лет. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

За совершение данного ДТП ответственность будет нести не только несовершеннолетний водитель квадроцикла, но и его родители.

"По факту ДТП, повлекшего пострадавшим тяжелые травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса и ч. 1 статьи 287 УК. Квадроцикл помещен на штрафплощадку.

Фото: zk.npu.gov.ua

В полиции отметили, что в последнее время участились аварии с участием несовершеннолетних.

"Подчеркиваем, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Взрослым следует помнить, что ребенок за рулем транспорта, не имея соответствующих водительских навыков, представляет опасность для себя и окружающих. Не позволяйте своим детям «развлекаться» за рулем автотранспорта, иначе это может привести к непоправимым последствиям", - сообщается на сайте НПУ.

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Сарнах пьяный подросток на родительской машине сбил насмерть велосипедиста.