Фото: rv.npu.gov.ua

Вечером 7 августа в Сарнах (Ровенская область) легковой автомобиль Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался пьян. Автомобиль он взял у отца покататься.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла на улице Котляревского в 21:30.

В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа.

Алкотестер показал, что в крови подростка было 0,8 промилле алкоголя.

Фото: rv.npu.gov.ua

По факту ДТП открыто расследование согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека.

Напомним, что два подобных случая произошло весной этого года. В начале апреля возле Белой Церкви под колесами автомобиля, которым управлял подросток без прав, погибли две девушки; а в конце марта в Николаеве подросток врезался в другую машину, но там обошлось без жертв.