Утром, 28 марта в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП с участием автомобилей «Toyota» и «ЗАЗ» по вине 17-летнего водителя. Об этом сообщает Николаевский ресурс news.pn со ссылкой на полицию.
Подросток без спроса взял родительский автомобиль «Toyota» и вместе со своим другом поехал кататься по городу. Продвигаясь по Центральному проспекту со стороны Центрального рынка в направлении «Центрального стадиона», 17-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб линии электропередач, который также поддерживал троллейбусную линию.
После того, как «Toyota» врезалась в столб, ее отбросило на припаркованный рядом «ЗАЗ».
На место ДТП пришлось вызывать спасателей, поскольку после столкновения «Toyota» загорелась.
В результате происшествия водитель получил несерьезные травмы. К счастью, его пассажир не пострадал.
На участке дороги где произошло ДТП, временно перекрыли движение, патрульные организовали объезд через улицу Бузника.
Напомним, в ночь на 24 марта в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля «BMW Х6», который врезался в «Hyundai Sonata».