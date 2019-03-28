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ГлавнаяОбществоПроисшествия

17-летний подросток в Николаеве разбил родительскую «Toyota»

Автомобиль врезался в столб, в другую машину и загорелся.

Утром, 28 марта в Николаеве на проспекте Центральном произошло ДТП с участием автомобилей «Toyota» и «ЗАЗ» по вине 17-летнего водителя. Об этом сообщает Николаевский ресурс news.pn со ссылкой на полицию.

Подросток без спроса взял родительский автомобиль «Toyota» и вместе со своим другом поехал кататься по городу. Продвигаясь по Центральному проспекту со стороны Центрального рынка в направлении «Центрального стадиона», 17-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб линии электропередач, который также поддерживал троллейбусную линию.

Фото: novosti-n.org

После того, как «Toyota» врезалась в столб, ее отбросило на припаркованный рядом «ЗАЗ».

На место ДТП пришлось вызывать спасателей, поскольку после столкновения «Toyota» загорелась.

Фото: novosti-n.org

В результате происшествия водитель получил несерьезные травмы. К счастью, его пассажир не пострадал.

На участке дороги где произошло ДТП, временно перекрыли движение, патрульные организовали объезд через улицу Бузника.

 

Фото: novosti-n.org

Напомним, в ночь на 24 марта в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля «BMW Х6», который врезался в «Hyundai Sonata».

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