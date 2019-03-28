Отримали матеріальну допомогу – тоді поліція йде до Вас

Ви малозабезпечений і отримали від держави чи місцевого самоврядування матеріальну допомогу? Тоді Національна поліція України йде до Вас!

Вже більше 10 років в Львівській області відповідно до рішення Львівської обласної ради діє програма виплати матеріальної допомоги, згідно якої найбільш потребуючим за поданням депутатів обласної ради через департамент соціального захисту населення Львівської ОДА нараховується матеріальна допомога.

Малозабезпечені, поранені учасники російсько-української війни, потребуючі вартісних операцій - це приблизно 90% з переліку категорій громадян, котрі отримують таку допомогу. Є безліч аргументів "проти" , щоби це не робити за поданням депутатів, але – ця дискусія не для цього допису.

Львівська обласна рада. Прийом громадян

Так от, доблесна Національна поліція України дуже зацікавилася отримувачами цих грошей, і з минулого понеділка «вивчає», а хто ж її отримав.

Суть «вивчення» – приходять до кожного заявника і запитують чи не отримували Ви допомогу від депутата Львівської обласної ради в обмін на те, що віддасте голос за кого він скаже? Ретельно так запитують, в надії, що хтось скаже, щось на кшталт - «так, але – це не точно". Цитата оригіналу: «…чи пропонували Вам надати будь –які матеріальні блага у тому числі написати заяву до Львівської обласної державної адміністрації чи депутату обласної ради для отримання одноразової матеріальної допомоги за голосування за конкретного кандидата на виборах Президента України, які відбудуться 31.03.2019 року, а якщо пропонували то детально відобразити всі обставини з даного приводу…»

Шановні працівники Національної поліції України!

З початку року видано кілька розпоряджень про нарахування матеріальної допомоги 3 251 громадянам області. В тому числі, за поданням 75 депутатів, що представляють усі 9 фракцій Львівської обласної ради. Якщо Ви не знаєте – у Львівській області налічується 21 тис 531 малозабезпечених сімей. А ще у Львівській області майже 2 млн виборців.

Коротко по статистиці:

Велике прохання до Вас шановні оперативні працівники та слідчі, що зараз пробують знайти серед найбільш потребуючих тих, хто «зізнаються» в тому, що отримали гроші нібито за голос! Пошукайте собі достойніше заняття. Скеруйте Вашу енергію на розкриття квартирних крадіжок – (лише за 2018 рік їх було більше 1500 ) або крадіжок з викраденням авто (а – це близько 600 автомобілів за 2018 рік). Статистика говорить, що розкриття цих злочинів – в середньому 10%. Це точно дасть більше користі ніж обходити 28 516 громадян, що скористалися правом на отримання матеріальної допомоги за період 2016-2019 рр.

P.S: Ну і звісно –я звернувся до Прокуратури Львівської області та до Державного бюро розслідувань аби вони дали свою оцінку фактам перевищення службових повноважень посадових осіб Національної поліції України.

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