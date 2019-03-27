Від IT та новітніх технологій до фешн- та гендерної рівності. Які проекти підтримує «Креативна Європа»

Креативні індустрії в Європі займають левову частку у структурі всього ВВП. Саме тому культура та аудіовізуальні проекти в ЄС активно підтримуються як на державному рівні в кожній окремій країні, так і за допомогою міжнародних програм. Однією із найбільших є « Креативна Європа » із загальним бюджетом 1,46 млрд. євро на період 2014-2020 роки. Українські апліканти також можуть брати в ній участь — як в якості партнерів, так і самостійно в окремих підпрограмах. Щоб зрозуміти, що саме зараз актуально в ЄС, ми вирішили розглянути 10 проектів із різноманітних сфер, які були профінансовані програмою за останні роки.

Фото: Fred Film Radio

Хочете відвідувати кінофестивалі по всьому світу, не виходячи з дому? Саме для цього і працює нова платформа Festival Scope, яка була профінансована програмою «Креативна Європа». В чому ж фішка? Завдяки угодам із кінофестивалями по всьому світу портал має дійсно обширну підбірку фільмів із різноманітними субтитрами. Купуєте онлайн квиток, отримуєте доступ до фестивалю короткометражок із, наприклад, Колумбії або Греції і насолоджуєтесь переглядом. Як і на справжньому фестивалі, фільми можна переглянути лише у визначений проміжок часу. Інколи потрібно буде дочекатись прем’єри, щоб відкрився доступ до робіт, які вам цікаві. Всі правила максимально наближені до справжніх фестивальних реалій, просто вони стають реальністю на вашій улюбленій кушетці. Тепер не обов’язково їхати в Канни, щоб розуміти, що ж саме там обговорюють всі критики світу.

Bavarian Film Institute позиціонує себе як стартап-центр для виробництва фільмів, ТВ-програм та продуктів розширеної реальності. Імерсивні технології в кінематографі тільки-но розвиваються, а подекуди ще й змінюються досить швидко. Головним викликом для продюсерів, VR/AR-розробників, журналістів та інших медіа-ентузіастів є розуміння нових просторових та сенсорних правил сторітеллінгу, і, власне, як саме можна їх майстерно використовувати в короткому та довгому метрі, арт-інсталяціях та онлайн-іграх. Саме задля цього вже третій рік поспіль організовується проект «European Creators’ Lab», на який запрошують 50 учасників із 23 країн, які разом вчаться, обмінюються досвідом та самостійно розробляють власний прототип ідеї під наглядом компетентних міжнародних менторів.

Польська організація в партнерстві з іншими країнами взагалі створили технологічний Діснейленд. Назвали цю ідею «PROMISED LAND», що є першою спробою створити міжнародний нетворкінг-захід для спеціалістів цифрового 3D-моделювання, ілюстрації та анімації. Організатори намагались зібрати спеціалістів із кіно- та ігрової індустрії і навчити їх працювати разом. Таким чином, вони стирають межі між традиційним та діджитал-мистецтвом. Вийшло досить корисно та видовищно, про що і свідчить їх афтермуві.

Студія «Red Thread Games» (засновники відомого квесту «Longest Journey») на цей раз презентують свою нову роботу — пригодницький трилер «Draugen». Це персональна психологічна гра жахів, дія якої відбувається серед глибоких фіордів і покритим снігом гір на мальовничому узбережжі Норвегії 1920-х років. Страшна, атмосферна і захоплююча подорож головного героя – мандрівника Едварда Чарльза Хардена – пролягає в темне віддалене місто Граавік, де він намагається знайти свою зниклу сестру. В анонсі автори зробили акцент на «реалістичну динамічну систему діалогів», захоплюючу історію і «зовнішній вигляд локацій, який буде змінюватися в залежності від душевного стану героя». Сценарій гри написав Рагнар Торнквіст (Ragnar Tørnquist), а сам проект створюється за підтримки Норвезького інституту кіно (Norwegian Film Institute) та програми «Креативна Європа». Гра буде працювати на Windows, PlayStation 4 та Xbox One, використовуючи програмне забезпечення Unreal Engine 4.

Наступний проект став еталоном співробітництва у сфері музики та прикладної освіти. Найпрестижніший шоукейс-фестиваль Європи «Eurosonic Noorderslag» організовує свій проект «European Talent Exchange Programme» (ETEP) ще з 2003-го року. За цей час в його рамках відбулось 3775 концертів, на яких зіграли 1360 артистів із більш ніж 30 країн. Разом із 16 експортними офісами європейських країн та 116 партнерами-фестивалями та 27 радіостанціями по всьому континенту організатори змогли зрушити несприятливу ситуацію з місця і дійсно змінили обличчя молодої європейської музики. Головною ціллю проекту є збільшення кількості букінгів (запрошень) молодих європейських артистів поза їх країною проживання. Це можуть бути фестивалі, шоукейси, сольні концерти та спеціальні музичні заходи. Aurora, Benjamin Clementine, Birth of Joy, Blossoms, Hozier, Ibeyi, Jaakko Eino Kalevi, Jungle, Milky Chance, Seinabo Sey, SOAK, Vök, Years & Years та багато інших відомих зараз музикантів отримали свої перші запрошення для виступів саме завдяки програмі ЕТЕР.

Ще один яскравий проект бореться із спільною проблемою для всього континенту – зникненням невеликих музичних барів та концертних залів. В багатьох країнах вони не витримують конкуренцію із офісними центрами та шикарними ресторанами, від чого змушені припиняти свою діяльність (часто навіть після 30-40 років існування). Саме задля вирішення цієї проблеми й виникла ідея організувати проект «Liveurope».

Загалом це об'єднання 14 популярних концертних майданчиків у 14 країнах Європи, які підтримують молоду незалежну музику та налагоджують міжнародне співробітництво. Дуже спрощено, система підтримки виглядає так: раз в місяць бар або клуб організовує концерт молодого талановитого артиста, який тільки розпочав свою кар’єру. Зрозуміло, що такий артист ще не зможе продати велику кількість квитків, щоб окупити вартість оренди залу та промо. Тому адміністративні витрати покриваються програмою «Креативна Європа». Відповідно, молоді музиканти мають можливість виступати в хороших залах із правильною PR-підтримкою, що дає хороший поштовх для розвитку кар’єри. А клуби не бояться запрошувати їх, тому що не ризикують фінансово. Так, швейцарська сенсація останніх років — гурт Zeal & Ardor є учасником програми, завдяки чому відіграв ряд успішних концертів восени минулого року. Або український сінгер-сонграйтер Postman отримав запрошення від організаторів у Варшаві, навіть незважаючи на те, що Україна не є партнером цієї платформи.

Співпраця щодо підтримки молодої незалежної музики в Європі продовжується і масштабується. Саме базуючись на ідеї «Liveurope» вже створено величезну мережу Live DMA, що має партнерів у 15 країнах, які представляють інтереси 3000 музичних закладів, клубів та фестивалів. Це вже робота на геополітичному рівні – лобіювання інтересів музичного сектору, написання стратегії розвитку та підтримки на десятиліття наперед.

Щодо програм міжнародного співробітництва, то це завжди було одним із пріоритетів ЄС. Так, мережа EUNIC об'єднує приватні та громадські організації країн-членів Європейського Союзу, які працюють у сфері культури. Загальною метою проекту є посилення транснаціонального та міжнародного співробітництва країн-членів. Завданням проекту є впровадження нових транснаціональних бізнес-моделей, роботу із новими цільовими аудиторіями, адаптація цифрових інструментів для роботи у сфері культури та велике геополітичне завдання – в довгостроковій перспективі підвищити роль культури у зовнішніх відносинах ЄС.

Інструменти для налагодження співпраці обираються зовсім різні: це і гранти на міжнародну мобільність, щоб працівники культури мали змогу встановлювати контакти із потенційними партнерами, це і ціленаправлена робота з Європейською комісією, і об’ємні дослідження цілих галузей.

Проект реалізований кластером із 8 європейських асоціацій дизайнерів моди, тижнів моди та інкубаторів із 7 різних країн. Головною ціллю проекту є розвиток підприємницьких якостей європейських модельєрів та збільшення їх конкурентоздатності на ринку праці. Враховуючи, що модна індустрія за своїми об’ємами продажів займає одне із лідируючих позицій серед всіх креативних індустрій, цей проект може дати відчутний поштовх для її подальшого розвитку. Організатори запланували залучити більше 800 молодих модельєрів від країн-учасниць, котрі матимуть можливість не тільки взяти участь у серії професійних тренінгів, але й зможуть організувати свої шоуруми у ряді країн. Одним із результатів цього проекту стане створення «Fashion Council Europe», що буде працювати із представниками індустрії на постійній основі.

Шоукейс-фестивалі – це галузеві заходи, що працюють як платформа для відкриття нових імен в музичній індустрії, бізнес-нетворкінгу та освіти. Вони поєднують живі виступи музикантів, конференцію та виставкові активності організацій та ініціатив. Сприяючи розвитку музичної індустрії, шоукейс-фестивалі закладають фундамент для роботи європейської музичної індустрії, яка зараз має об’єми близько 16,74 млрд. євро. Не дивлячись на загальноєвропейський контекст, ці заходи часто є дуже обмеженими в рамках контексту однієї країни . Тому 8 шоукейсів із різних країн об’єднались, щоб змінити цю ситуацію та створили платформу INES. По-перше, через закриті нетворкінг-зустрічі організаторів та програмних координаторів заходів вони обмінюються досвідом і більш досвідчені колеги допомагають молодим “підтягнутись” до європейських стандартів. По-друге, вони встановили квоту на кожному із заходів для міжнародних артистів, забезпечуючи цим різноманіття лайн-апу та можливості для початківців виступити одразу у декількох країнах. В планах стоїть дуже амбіційна ціль – збільшити кількість партнерів до 30, щоб разом повністю змінити молоду європейську музику.

Це ініціатива, яка підтримує гендерну рівність на різноманітних музичних заходах. Вона працює в напрямку “вирівнювання” лайн-апу фестивалів та конференцій у пропорції 50:50 жіночих та чоловічих представників. Все почалось в далекому 2014-му, коли голова британського фонду PRS Foundation Ванесса Рід оцінювала успішність їх власного проекту «Women Make Music». На той момент кількість зареєстрованих жінок-композиторів по всій Британії складало всього 13%. За час роботи ініціативи «Keychange» до неї приєдналось більше 160 заходів. Амбасадорами руху стали британська артистка Imogen Heep, лідерка американського гурту Garbage Ширлі Менсон, один із найвідоміших музичних продюсерів світу Тоні Вісконті та інші. А сама Ванесса Рід була названа однією із найбільш впливових жінок сьогодення, які працюють в музиці поряд із Beyoncé, Taylor Swift, Adele та іншими.

Але програма поширює свою діяльність не тільки на галузеві заходи, але й на роботу зі своєю безпосередньою цільовою аудиторією – дівчатами. Обрані учасниці ініціативи проходять ряд тренінгів та надихаючих поїздок, працюють із жінками-менторами, що є й рольовими моделями для молоді та поширюють свій позитивний досвід серед колег у своїх коммюніті.

Це проект співпраці, який почався із франко-бельгійського тандему Mediatoon Licensing. Зараз він вже розрісся до коллаборації 13 видавців з різних країн, котрі спільно створюють, розповсюджують і всіляко рекламують європейську графічну спадщину по всьому світу.

Головною ціллю проекту є розвиток європейської творчості, в першу чергу через розвиток ноу-хау та використання цифрових технологій. Крім того, особливу увагу буде приділено професійному розвитку авторів таких робіт, налагодження маркетингу та промо-активностей для них, організація міжнародних авторських турів та цифрове розповсюдження творів у великих інтернет-магазинах і бібліотеках. І «на закуску» організатори фестивалю створять великий онлайн-ресурс, який збере в собі різноманітну інформацію про історію європейських коміксів, міжнародний календар тематичних заходів, академічних досліджень, огляди ринків та інше.