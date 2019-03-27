Ігротехніки як метод стратегування

Сьогодні дуже багато міжнародних фондів та організацій, що працюють над створенням горомадянського суспільства в Україні, використовують знання та вміння фасилітаторів.

Для того, щоб розібратися як ігротехніки пов’язані зі стратегуванням, потрібно розібратися з такими поняттями як стратегування, технології, ігротехнології та фасилітація.

В Україні з ініціативи Інституту культурних взаємозв'язків - Institute of Cultural Affairs in Ukraine, було проведено два масштабних «Саміти світу», в яких взяли участь понад 500 осіб з різних сфер бізнесу, представники влади, лідери громадських рухів, представники освіти. В рамках саміту було організовано ряд довгострокових проектів, реалізація яких вже зараз сприяє потужному розвитку соціуму.

ICA Ukraine є неурядовою організацією та має звязки з 32 аналогічними організаціями по всьому світу. Місія ICA Ukraine – розвиток людського потенціалу для соціальних змін та сталого майбутнього, тому вже понад 50 років ICA – International розробляє, популяризує та навчає фасилітації - залученні до участі у сталому розвитку людей, членів соціальної спільноти. ICA Ukraine популяризує, активно впроваджує та системно використовує в своїй роботі так звані ігротехніки, які сприяють гуманізації та демократизації суспільства.

Робота фасилітаторів тісно пов’язана з поняттями стратегування. Що являє собою особливий процес колективної довготривалої роботи із стратегічно осмисленою перспективою в групі, корпорації або державі. У своїй роботі фасилітатори часто використовують так звані ігротехніки. Ігротехніки - це вузькоспеціалізована галузь знань, обґрунтована на використанні ігрових методів з метою вирішення проблем, що виникли у індивіда чи групи індивідів.

Технологія - сукупність прийомів, методів і впливів, які застосовуються для досягнення поставлених цілей в процесі соціального розвитку, для вирішення тих чи інших соціальних проблем.

Гра, побудована за такою технологією, діагностує проблеми та шляхи їх вирішення на шляху до цілі та допомагає незнайомим людям налагодити комунікації між собою. Стратегування ж є способом самостійного управління розвитком, коли враховуються стратегії різних зовнішніх гравців і на противагу їм розробляють та впроваджують свої.

Саме тому розібравшись з цими поняттями стає зрозуміло, що ігротехніки є методами стратегування.

Приклад гри з підготовки спостерігачів на Президентські вибори

Суть гри - моделюємо день голосування. Все як у дорослих - є книги зі списками виборців, гравцям видають ігрові паспорти. Дільниць в грі п'ять. Задача гри у тому, що кожен виборець повинен проголосувати на всіх дільницях, щоб через кожну ділянку пройшло якомога більше виборців. Гра розрахована на 50-100 осіб.

У бюлетені два прізвища: Бєлов і Чернов. Якщо чесно голосуєш за своїм паспортом, то завжди голосуєш за Бєлова. Якщо отримав бюлетень обманним шляхом - голосуєш за Чернова.

Фото: EPA/UPG

На початку гри розбиваємо частину людей на спостерігачів та членів виборчі комісії. У виборчих комісіях є голова - він свідомо має план з вкидання за Чернова. Є чесні члени виборчкому, є «нечесні з примусу» - їм наказали посприяти вкидання, але вони не хочуть бути нечесними. У голів виборчкомів є списки тих, хто на вибори не ходить (на них немає ігрових паспортів).

Моделюємо найпоширеніші порушення:

• вкидання бюлетенів в урни до голосування членами ОВК;

• вкидання - людина приходить голосувати, найчастіше зі своїм відкріпним, і крім свого бюлетеня вкидає ще заздалегідь підготовлену пачку.

• «карусель» тип I - людина пред'являє свій паспорт і отримує бюлетень іншого виборця зі списку (найчастіше з числа тих, хто зазвичай не голосує).

• «карусель» тип II - людина пред'являє свій паспорт і чуже відкріпне і отримує бюлетень.

Вкидання і каруселі здійснюють ігротехніки і віддалені з дільниць спостерігачі. Видалення спостерігача з дільниці - це програш в грі.

До уваги спостерігачів! Видалити вас з ділянки легко, і після цього в процесі контролю виборів ви вже не берете участь. Намагайтеся «загинути» з користю.

Кожна гра по своєму неповторна, всі аудиторії спостерігачів були різні. Правда, і ролі у мене кожен раз були різні.

Роль «Карусельника» та спостерігача

Гра проходить в офісі політичної партії, але спостерігачі там були від різних партій - люди зібралися заради великої справи - чесних виборів.

На жаль, результат спостерігачів виявилися не дуже хорошим. Голови виборчкомів спокійно сиділи, ставили галки і вкидали бюлетені за Чернова прямо на очах у спостерігачів, а спостерігачі не могли нічого зробити проти такого нахабства. Були сутички, порвали виборчу урну, але члени комісій вели себе нахабно і спостерігачів ігнорували.

У «карусельщика» - робота проста. Підійшов, сказав пароль «чи можна проголосувати проти всіх», отримав бюлетень від правильного члена ДВК і вкинув. Цікаво бачити, як особи членів ДВК опромінюються усмішками після того, як вони почули пароль. «Вам туди!» - і показують на потрібного чиновника.

На наступній грі ми вже попереджали гравців, що творити явне беззаконня не варто, підкидання бюлетенів - кримінальний злочин.

Роль поліцейського

Роль поліцейського полягає у видаленні спостерігачів які провинилися з дільниць і припиненні свавілля.

Ця група відзначилася великою кількістю скарг і протестів. Голови писали кляузи на спостерігачів, спостерігачі писали скарги в ЦВК.

До уваги спостерігачів! Те, що важливе для вас і викликає справедливе обурення, може зовсім не зачіпати почуттів охоронця порядку. Швидше за все, ви не знайдете у нього підтримки і допомоги. Поліцейський постарається вас заспокоїти і переконати, що інцидент не вартий ніякої уваги. Він розніметбійку, виведе хулігана, але в ваші папери вникати не буде.

Мені як поліцейському за великим рахунком не хотілося ніяких неприємностей, щоб все пройшло тихо і мирно. До мене підбігали спостерігачі і з обуреним виглядом показували, що на підлозі під кріслом голови ДВК лежить бюлетень. А в чому кримінал? Бюлетень впав, його треба підняти і покласти на стіл. Прибіг спостерігач з пачкою бюлетенів за Чернова. А в чому кримінал? Громадяни взяли бюлетені з собою і викинули. Це їх право, і не треба вимагати від мене закладу протоколу. Обурені спостерігачі кричать, що тільки що було вкидання в урну цілої пачки бюлетенів. І що? У вас є бланки скарг? Ось і пишіть в ЦВК, нехай вони розбираються.

Голова явно сильніший за простого спостерігача. Ось він дає мені припис про видалення спостерігача з дільниці - це лист, який дозволить мені прикритися мені в разі скандалу. Підемо, дорогий спостерігач, на свіже повітря. А повернетеся назад - відведу в кутузку, щоб не порушували громадський порядок.

У ЦВК приймали скарги від спостерігачів і благословляли їх відправлятися додому. Якщо скарги були в одному примірнику, то їх згортали в трубочку і підшивали в круглу папку.

До уваги спостерігачів: майте копіою, щоби писати скарги в декількох примірниках. Якщо у вас не залишилося на руках копії скарги з відміткою про її прийняття, вважайте, що ви нічого не писали.

Роль провокатора

Завдання - влаштувати конфлікт з спостерігачем, щоб його вивели з дільниці.

Це просто. Потрібно зробити хитрий вигляд і підкрастися до урни. Тут же набігають спостерігачі і звинувачують Вас у всіх смертних гріхах. «Я бачив у нього пачку бюлетенів», «А він не записався в книгу і прийшов зі сторони». Тепер можна кликати поліцію і голосно звинувачувати спостерігача в тому, що він заважає вашому волевиявленню.

Третя група учнів була найбільш агресивна. Мало не обшукували виборців на підході до урни. У процесі голосування порвали дві урни. Голови ОВК тікали від своїх спостерігачів, щоб здати протоколи до ЦВК. Спостерігачі в азарті знесли охорону на вході ЦВК і увірвалися туди.

До уваги спостерігачів: не хапайтеся за пачку бюлетенів, навіть якщо на ваших очах відбувається вкидання. Як тільки ви взялися за бюлетень, провокатор кричить, що вкидання робите Ви. Не намагайтеся перешкодити виборцям підходити до урни. Вас виведуть за перешкоджання в голосуванні. Не намагайтеся заглянути в бюлетень, голосування таємне. І пам'ятайте, що провокатор може бути абсолютно чистий в голосуванні, його завдання - спровокувати Вас на порушення і видалити з ділянки.

Одна з дівчат-карусельщіц після конфлікту "пішла в поліклініку і зняла побої". Тобто, спостерігачеві погрожує хуліганська стаття.

Роль керівника карусельників

Завдання - координація вкидання на всіх ділянках.

Група на рідкість інтелігентна і нерішуча. Спостерігачі стоять поруч з урнами і спостерігають за порядком. Вкинути важко. Посилаю дівчат-провокаторів, але вони йдуть ні з чим. Голови ОВК вдаються скаржитися - нічого не виходить. Просте вкидання бюлетенів проходить, тому що у ОВК велийкий натовп. З фальшивими відкріпними проходить, тому що спостерігачам перевіряти документи не дозволяється. Підсумок такої спокійної поведінки - вперше в голосуванні перемагає Бєлов. Тільки на двох з чотирьох ділянок переміг Чернов з мінімальною перевагою.

До уваги спостерігачів: не намагайтеся кидатися на амбразуру, ведіть себе спокійно. Ваше завдання - зафіксувати порушення і оформити їх у вигляді скарги в ЦВК. Постарайтеся підтримувати хороші відносини з членами ОВК, інакше ви всіх дістанете, і вас виведуть з гри. У ОВК сидять такі ж люди, як і ви. Їм не хочеться порушувати закон, це небезпечно і огидно. Але деяких зверху змушують.

Продуктивним є ставлення до членів комісії як до друзів, які потрапили в полон. Є ще одна стратегія, яка приносить хороші результати: сказати "давайте робити все по закону". І потім методично та педантично дотримуватися процедури без всяких зайвих емоцій. Вам немає в чому дорікати і нема за що видаляти. Члени комісії теж не хочуть вкидати, у них буде чудова нагода цього не робити: "Спостерігачі попалися - просто звірі, нічого не могли зробити".

Сюрприз!

П'ята гра - я сиджу в ігровому ТВК- Територіальні виборчі комісії, приймаю скарги.

До уваги спостерігачів: скарга повинна бути гранично конкретною, з максимально докладними даними про порушення. Час, місце, учасники, свідки, фото і відео.

Пам'ятайте, всі події на ділянці записуються на відео, до цього відео можна звернутися, але треба знати - коли. Якщо ви здали скаргу в одному екземплярі - забудьте про неї. У вас повинна бути копія з відміткою про її прийняття. Скарги подавати треба, хоча ви нічого не доб'єтеся в день голосування. Скарга - це ще одна піщинка при розгляді в суді.

До речі, в підсумковому протоколі ОВК є спеціальний рядок, в якій враховуються подані скарги. Не забудьте їх написати, здати і зареєструвати в протоколі ДВК.

Мене тримали в облозі віддалені спостерігачі, вимагали вирішити їх питання. Я давав їм бланки скарг, пропонував писати і говорив, що голова ТВК поїхав на ділянки, буде не скоро і справа зараз розглядати нікому. Пам'ятайте, ваше видалення - це майже поразка. Це означає, що ви вплуталися в конфлікт і не маєте шансів його мирно вирішити.

Голосування закінчено, починається підрахунок голосів. Після чого голови ОВК відправляються у ТВК - територіальну виборчу комісію. Вас, спостерігачів, туди не візьмуть, місця в машині не знайдеться. Або, навіть якщо ви туди добралися, постараються не пустити.

У ТВК починається найцікавіше. Наприклад, в підсумковому протоколі знаходяться помилки :-). Тут по хорошому треба зібрати назад всю комісію, але до декого не вийшло додзвонитися, хтось вже зовсім пішов додому. І так виходить новий протокол з абсолютно іншими цифрами.

Ця замітка – це зовсім не повний огляд ситуацій, з якими спостерігачі зіткнуться на виборчих дільницях. Тут просто викладено досвід поведінки на виборах в різних ролях. Зберігайте спокій і позитивний настрій, не шукайте ворогів, але будьте пильні. Тоді все вийде!