СБУ отметила активизацию российских спецслужб в информационном пространстве Украины

Служба безопасности Украины фиксируют активизацию спецслужб России в информационном пространстве Украины накануне выборов Президента. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Страна-агрессор всеми средствами пытается повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием общедоступных и социальных ресурсов сети Интернет", - сказано в сообщении.

С января по март 2019 года оперативники СБУ выявили и прекратили противоправную деятельность законспирированной агентурной сети интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Участники сетей по указанию своих российских кураторов через социальные сети Facebook, «ВКонтакте» и Twitter распространяли материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения президентских выборов.

С начала года СБУ задокументировала 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране путем проплаченного распространения фейковой информации. В связи с этим продолжается проведение контрразведывательных мероприятий и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении киевлянке, которая через подставных лиц внесла на счет политической партии около 2,2 млн гривен.