​Пентагон отключил российскую "фабрику троллей" от интернета в день выборов в Конгресс

"Это предупреждение, что операции Кремля против Соединенных Штатов имеют цену".

Американские военные смогли отключить российскую "фабрику троллей" от интернета в день выборов в Конгресс 6 ноября 2018 года.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на нескольких американских федеральных чиновников.

"Это предупреждение, что операции Кремля против Соединенных Штатов имеют цену", - отмечает издание.

Объектом первой в истории наступательной кибератаки Пентагона было "Агентство интернет-исследований" близкого к Путину олигарха Евгения Пригожина. Ее целью было не допустить вмешательства в выборы. Удар лишил "фабрику троллей" интернета - "их просто выключили".

Операция была проведена киберкомандованием Вооруженных сил США совместно с разведкой АНБ. Ее курировал лично директор АНБ генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Напомним, в октябре 2018 года Министерство юстиции США обвинило гражданку России Елену Хусяйнову во вмешательстве в кампанию промежуточных выборов в Конгресс. Она как бухгалтер отвечала за финансирование "Проекта Лахта", за которым стоит близкий к президенту РФ Владимиру Путину российский олигарх Евгений Пригожин, а также подконтрольные ему компании Concord Management and Consulting LLC, and Concord Catering.

В начале февраля 2018 года Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян, включая самого Пригожина. Все они, по мнению команды специального прокурора Роберта Мюллера, имеют отношение к российской "фабрике троллей", которая вмешивалась в политическую жизнь США во время выборов президента в 2016 году.