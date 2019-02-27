Следком ​Беларуси 13 раз принимал решения по жалобам журналиста на чиновника, но потом их отменял

В Беларуси Могилевский Следственный комитет 13 раз принимал решения в ответ на обращения журналиста "БелаПАН" Владимира Лапцевича, пытающегося привлечь чиновников к ответственности, а потом их отменял.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Уже почти два года могилевский корреспондент негосударственной информационной кампании Лапцевич пытается привлечь к ответственности чиновника и милиционера по ст.198 Уголовного кодекса Беларуси (воспрепятствование журналистской деятельности). В апреле 2017 года они с применением силы, превысив, как считает Лапцевич, свои полномочия, заставили журналиста покинуть зал заседаний, куда его пригласили на собрание гаражного кооператива.

На обращение журналиста сотрудники могилевского областного управления Следственного комитета ответили своеобразным ноу-хау: 13 раз следователь отказывал журналисту в возбуждении уголовного дела, а начальник этого же управления отменял решение своего подчиненного.

Такая тактика СК, по мнению Лапцевича, заставляет ходить по замкнутому кругу. В самом начале следователь шесть раз отказывался возбуждать дело против чиновника, но журналист шесть раз обращался в прокуратуру и суд с обжалованием. Прокуроры и судьи становились на сторону журналиста и требовали расследовать инцидент.

Как это выглядит на практике, Лапцевич показал на последнем примере. Старший следователь Рыбаков 11 февраля, рассмотрев очередное заявление журналиста, отказал ему в возбуждении уголовного дела. Но письмом от 14 февраля он же проинформировал Лапцевича о том, что замначальника зонального процессуального контроля СК по Могилевской области отменил принятое решение. И в суде обжаловать нечего, продолжает журналист, ведь как только он принесет туда отказ следователя, следом из СК придет бумага, подтверждающая отмену этого решения.

Но это не значит, что уголовное дело будет возбуждено, ситуация просто подвисает. И так уже было тринадцать раз, а 22 февраля журналист занес в СК свое 14-е заявление. Кроме того, он написал письмо на имя начальника облуправления с требованием все же "найти следователя, способного возбудить уголовное дело".

Напомним, 14 февраля Польша заявила, что прекращает поддержку белорусского оппозиционного сайта "Хартия-97".