Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
В Донецкой области подорвались трое гражданских
В Донецкой области подорвались трое гражданских
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы
Дронову и Зайцевой дали по 10 лет тюрьмы
Как Россия захватывала Крым. Хроника событий
Как Россия захватывала Крым. Хроника событий
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
ГлавнаяМир

Волкер: США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов

"Мы - ваши партнеры в реформах".

Волкер: США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов
Курт Волкер
Фото: twitter

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов.

Об этом он заявил он в ходе международного форума в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы - ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов, и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал Волкер.

Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов - как президентских, так и парламентских.

Волкер также заявил, что за последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять". Он подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.

Напомним, Волкер находится с визитом в Украине. Во вторник, 26 февраля, он посетил Одессу, где вместе с президентом Петром Порошенко побывал на американском ракетном эсминце "Дональд Кук".

Ранее Спецпредставитель Госдепа отмечал, что репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также