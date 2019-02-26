Издание Assosiated press опубликовало видео, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын курит на перроне вокзала.

Видео снято на железнодорожной станции в Китае, когда Ын направлялся во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, сегодня президенты США и КНДР прибыли во Вьетнам. Спецборт Трампа приземлился в аэропорту Нойбай, где его встретили официальные лица. После этого кортеж президента США направился в отель. Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам раньше. Его бронепоезд доехал до станции в городе Донгданг, после пересечения границы с Китаем. До Ханоя северокорейский лидер ехал на автомобиле.

За сутки до приезда лидера КНДР из Въетнама депортировали его двойника - австралийского комика.

Первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Трамп также заявлял, что "непременно" пригласит Ким Чен Ына посетить США, если переговоры пройдут хорошо.