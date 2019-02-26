Более 7 млн ​​россиян запретили выезжать из страны из-за долгов в прошлом году

Ограничение на выезд из страны в отношении должников действует в РФ с 2005 года.

За 2018 год Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (ФССП) запретила выезжать за границу из-за долгов 7,5 млн россиянам.

Об сообщает Deutsche Welle.

По данным ФССП, в рамках 1,8 млн исполнительных производств с должников взыскали 72,1 млрд рублей.

Всего за 2018 год приставы взыскали 676,2 млрд рублей, что на 13 млрд больше, чем годом ранее.

Ограничение на выезд из страны в отношении должников действует в России с 2005 года. Приставы могут вводить временное ограничение на выезд для граждан РФ, чья задолженность превышает 30 тыс. рублей по кредитам, налогам, штрафам или коммунальным услугам. Если должники уклоняются от уплаты более двух месяцев, приставы могут запретить им выезд и при долге 10 тыс. рублей. Такая же сумма закроет возможность путешествовать неплательщикам алиментов.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины запретила участие наблюдателей из России на выборах. Граждане РФ не будут допущены для наблюдения в составе миссии ОБСЕ, однако Россия заявила, что все равно направит наблюдателей - непосредственно в день голосования.