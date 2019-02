Facebook разблокировал страницы, связанные с пропагандистским каналом Russia Today

Вечером 25 февраля Facebook разблокировал работу нескольких страниц, связанных с пропагандистским медиахолдингом Russia Today. Об этом сообщает российское издание "Дождь".

Телеканал CNN сообщил, что управляющая страницами компания Maffick Media согласилась добавить в их описание, что они связаны с RT и Ruptly.

У Facebook нет прямого правила, согласно которому в описании страницы обязательно должна присутствовать информация о том, кто именно стоит за ее созданием. В то же время представитель соцсети отметил, что руководство и в некоторых других случаях отныне будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.

"Мы начинаем просить владельцев страниц, работа которых может вводить в заблуждение, предоставлять данные о компании-учредителе", - сказал он.

В случае с тремя заблокированными страницами Maffick Media такая информация была добавлена в описание, и потому в соцсети теперь согласны на то, чтобы они возобновили свою работу, приостановленную ранее в феврале.

Речь идет о страницах, на которых публикуются видеоролики, ориентированные преимущественно на молодых пользователей Facebook. В основном в видеоматериалах действия администрации США представляются в негативном свете, отмечают американские СМИ.

Напомним, 18 февраля главред RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала Russia Today "In the Now". По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением "русского вмешательства".