Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»

Збройні сили України — найкращий переговорник сьогодні, вважає дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України Костянтин Єлісєєв . Саме ЗСУ визначають нашу позицію у перемовинах з Росією, додає він, і є одним з трьох факторів посилення переговорних позицій. Докладно про них — у тезовому виступі Костянтина Єлісєєва на дискусійній панелі «Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ», що проходила в рамках проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна».

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

Сила і міць України, на думку Костянтина Єлісєєва, нині ґрунтується на трьох стовпах: Сили оборони, єдність країни і допомога партнерів — Європи і Сполучених Штатів передовсім. І посилення кожного напрямку, впевнений дипломат, посилить наші переговорні позиції.

Як нас можуть посилити партнери

Тут дипломат виділяє п’ять головних пунктів:

1. Отримання зброї від наших партнерів.

«Звичайно, всі ми знаємо пріоритети — ППО і далекобійні ракети. І тут ми покладаємося, звичайно, на німецьких партнерів. Бо це такий deterrence фактор — фактор стримування Росії. Треба зробити так, щоб Путін щоранку, коли прокидається десь у себе на Росії, розумів, що не перебуває в безпеці. І тому для цих міркувань нам далекобійні ракети дуже потрібні», — каже Єлісєєв.

2. Продовження санкцій, «їхній потенціал ще далеко не вичерпаний».

3. Посилена фінансова допомога. Потрібно далі працювати над питанням заморожених активів і отримання прибутків від них.

4. Перспектива boots on the ground — розміщення в Україні європейських збройних сил.

5. Інвестиції в нашу оборонну промисловість.

Як стати міцнішими зсередини

На думку Костянтина Єлісєєва, є п’ять базових кроків, які допоможуть нам зміцнити країну під час війни.

Внутрішня єдність. Її конче необхідно зберігати, щоб виступати єдиним фронтом. «Після війни розберемося, хто кому, як кажуть», — відзначив дипломат.

Боротьба з корупцією — це вже не просто внутрішня проблема, це фактор, що сильно впливає на сприйняття України у світі, додає він.

Розв’язання комплексу питань, пов’язаних з мобілізацією.

Внутрішні реформи, що ведуть Україну до членства в Європейському Союзі та забезпечать демократичну стійкість. «Ще ніколи ми не були такі близькі до цього», — каже спікер.

Поліпшення для малого й середнього бізнесу, створення умов для інвестицій.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв (ліворуч), Єгор Фірсов та Ольга Айвазовська під час дискусії

Як будувати відносини з Трампом у контексті мирних переговорів

«Хто б що не казав, але Трамп відкрив вікно можливості нарешті припинити тривалу, підступну, не спровоковану Україною війну», — нагадав Костянтин Єлісєєв. Щоправда, зауважує він, це було передвиборче гасло американського президента, і на яких умовах ця війна завершиться, йому абсолютно байдуже. Але не використати цю можливість було б вкрай недобре. Тут ключову роль доведеться зіграти українській дипломатії, щоб зберегти в переговорному лексиконі термін «справедливий мир».

«Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals (укр. угод), інтересів. Це стихія. І нам не треба намагатися цю стихію зупинити. Усе одно не вдасться, як і сховатися. Я вважаю, що стихію треба спрямувати в правильне русло», — каже колишній посол. І, на його думку, українська дипломатія ще свого останнього слова не сказала.

При цьому Костянтин Єлісєєв нагадав, як під час однієї дискусійної панелі «Нової країни», коли обговорювали прихід Дональда Трампа до влади, радив президентові Зеленському вчитися гольфу, щоб зіграти з американським колегою.

«Багато хто тоді сміявся, але це символ. У таких нестандартних і нетрадиційних методах дипломатії можна відбудовувати довіру. А Трамп, людина бізнес орієнтована, будує відносини саме на основі довіри», — відзначив дипломат. І слід визнати чесно, додає він, що після зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті певна криза в довірі між президентом України і президентом Сполучених Штатів є.

А щоб уникнути будь-яких інсинуацій з боку Сполучених Штатів у, так би мовити, здачі наших територій, потрібно, впевнений колишній посол, негайно працювати над ухваленням американською стороною документа на кшталт Кримської декларації, куди включити всі українські території, зокрема ті, що вписані в російську конституцію.

Фото: Макс Требухов Костянтин Єлісєєв

Червоні лінії

Як дипломат, Костянтин Єлісєєв виділяє три ключові червоні лінії, для яких не може бути компромісу під час перемовин. І важливо донести це до США. Отже:

● Суверенітет і національна ідентичність України. «Я особливо підкреслюю на тезі національної ідентичності. Це йдеться і про мову, і про церкву. Це ключове», — каже Єлісєєв.

● Територіальна цілісність.

● Збройні сили України. «Ми не можемо дозволити зменшити нашу здатність захищатися від ворога і нині, і в майбутньому».

«Це три ключові речі, на яких маємо базувати наші переговорні директиви. І я дуже сподіваюся, що саме ці речі чітко виписані в директивах нашої переговорної команди», — підкреслив дипломат.

Також засадничим принципом, зауважив наостанок Костянтин Єлісєєв, має залишатися «нічого про Україну без України». І дуже добре, що на свій манір його перебирають європейські партнери — «нічого про Європу без Європи».

«Ще одне. Нам треба бути ініціативними і наполегливими. І важливо не забувати про комунікаційну стратегію. Я вважаю, що це ненормальна ситуація, коли ми, українці, українське суспільство, ключову інформацію про долю країни дізнаємося із західних ЗМІ. Це значить, що немає жодного діалогу влади з українським суспільством, з Верховною Радою... На превеликий жаль, ми читаємо новини в західних ЗМІ, які постфактум коментує українська влада. Я вважаю, цю ситуацію треба міняти», — резюмував дипломат.

Відеозапис дискусії: