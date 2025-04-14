Україна готова купити 10 систем Patriot за допомогою партнерів, ‒ Зеленський

Україна досі не отримала обіцяні на вашингтонському саміті НАТО системи Patriot. Київ готовий купити 10 таких ракетних систем – за допомогою партнерів.

Про це в інтерв'ю програмі “60 minutes” на телеканалі CBS заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ми передавали США вміст пакету з новою зброєю, яка нам потрібна, щоб захистити себе. “Президенту Трампу ‒ я по телефону і різними форматами, на різному рівні, ми передавали. Цей пакет ми готові купувати. Цей пакет ми обговорювали з європейськими партнерами, які готові разом з нами фінансувати відповідні пакети”, ‒ зазначив Зеленський.

“Я сказав дуже чітко президенту Трампу, що ми можемо зробити. Є система Patriot і у вас їх багато, і у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один ‒ одна система, яка коштує півтора мільярди. Ми готові купити і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста. Тільки цивільних, центри міст максимально, там де багато скупчень людей. І це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів, ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати”, ‒ каже Зеленський.

Президент зазначив, що просив як в адміністрації Дональда Трампа, так і Джо Байдена ліцензії на виробництво систем Patriot і відповідних ракет до них. “Ми хотіли за них заплатити, мати ліцензії і тоді вже розуміти, протягом якого часу ми може повністю будувати систему закриття нашого неба”, ‒ пояснив він.

Зеленський також сказав, що є країни на Середньому Сході та Азії, які мають американські системи і у яких не тривають військові дії ‒ Київ був готовий взяти ці системи в оренду.