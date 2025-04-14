Угорщина готується прийняти поправку до конституції, яка забороняє зібрання ЛГБТ

Підтримана прем’єр-міністром Віктором Орбаном та його правою популістською партією “Фідес” поправка має на меті кодифікувати нещодавню урядову заборону на ЛГБТ-прайди.

Угорські законодавці проголосують за суперечливу конституційну поправку, яку правозахисники назвали “значною ескалацією” зусиль уряду придушити інакомислення та послабити права людини, пише The Guardian.

Підтримана прем’єр-міністром Віктором Орбаном та його правою популістською партією “Фідес” поправка має на меті кодифікувати нещодавню урядову заборону на ЛГБТ-прайди, прокладаючи шлях для використання програмного забезпечення розпізнавання облич для ідентифікації відвідувачів і потенційного їх штрафування.

Поправка, яка, за словами уряду, надає пріоритет захисту фізичного, розумового та морального розвитку дітей, також закріплює визнання лише двох статей, забезпечуючи конституційну основу для відмови в гендерній ідентичності низки осіб в Угорщині.

Після неодноразових заяв Орбана про іноземне втручання в політику країни, поправка також дозволить уряду тимчасово призупинити угорське громадянство у випадку подвійного громадянства, яке вважається загрозою безпеці або суверенітету країни.

Угорський Гельсінський комітет, правозахисна група, назвав поправку засобом “законодавчого страху” в країні ЄС. “Ці закони свідчать про значну ескалацію зусиль уряду щодо придушення інакомислення, послаблення захисту прав людини та зміцнення контролю над владою”, ‒ йдеться в заяві.