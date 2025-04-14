На Раді міністрів ЄС Каллас закликала посилити підтримку України, Сибіга – надати військову допомогу

Сьогодні, 14 квітня, на Раді міністрів ЄС у Люксембурзі Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала посилити підтримку України. Також на зустрічі виступив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це йдеться у пресрелізах ЄС та МЗС України.

"Ми бачимо найбільш смертоносні атаки в цій війні, гинуть мирні жителі. І вже місяць тому, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. З російської сторони ми цього не бачили. Ясно лише те, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада, що ми вже маємо дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів. Але, звичайно, нам потрібно робити більше", – сказала Каллас.

"Нам також потрібно тиснути на Росію, щоб вона припинила цю війну", – додала Каллас.

Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на Раді міністрів ЄС закликав європейських колег надати допомогу Сумам і Кривому Рогу, посилити ППО України та тиск на РФ.

Глава МЗС розпочав виступ з детальної інформації про російський удар балістичними ракетами по Сумах, який призвів до численних цивільних жертв, а також попередній удар по Кривому Рогу та інші акти російського терору.

"Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість наданання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це", – сказав Сибіга.

Міністр закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини. Він поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промилсовий комплекс.

За словами Сибіги, Путін піде далі вглиб Європи, якщо його не зупинити в Україні.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям і зробила конкретні кроки на цьому шляху, зокрема безумовно погодилася на повне припинення вогню, запропоноване США. Натомість Росія відкинула цю пропозицію та посилила терор проти цивільних людей.

Міністр нагадав також, що Україна домовилася зі США на часткове перемир’я в сфері енергетики та на морі, і поінформував європейських колег про російські порушення. Він підкреслив необхідність заходів зі зміцнення довіри, таких як звільнення військовополонених та повернення викрадених дітей. Глава МЗС також наголосив на необхідності переходу від часткового до повного перемир’я та потребі механізмів його моніторингу та гарантування.