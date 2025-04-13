В українських дипустановах по усьому світі завтра приспустять державні прапори

Дипломати відкриють книги жалоби за жертвами російського злочинного удару по Сумах.

Завтра, 14 квітня, в українських дипломатичних установах по усьому світі приспустять державні прапори.

Про це повідомили у МЗС.

"На доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в понеділок 14 квітня в закордонних дипломатичних установах України по всьому світу будуть приспущені державні прапори", – йдеться у повідомленні.

Крім того, дипломати відкриють книги жалоби за жертвами російського злочинного удару по Сумах.