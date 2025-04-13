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В українських дипустановах по усьому світі завтра приспустять державні прапори

Дипломати відкриють книги жалоби за жертвами російського злочинного удару по Сумах.

В українських дипустановах по усьому світі завтра приспустять державні прапори
Фото ілюстративне
Фото: www.0629.com.ua

Завтра, 14 квітня, в українських дипломатичних установах по усьому світі приспустять державні прапори.

Про це повідомили у МЗС.

"На доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в понеділок 14 квітня в закордонних дипломатичних установах України по всьому світу будуть приспущені державні прапори", – йдеться у повідомленні. 

Крім того, дипломати відкриють книги жалоби за жертвами російського злочинного удару по Сумах. 

  • Зранку 13 березня у Сумах пролунали вибухи. Росіяни атакували місто балістикою. Загинули 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них – 15 дітей. 
  • Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.
  • Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення повідомив, що це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в одну із будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження.
  • Окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель.
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