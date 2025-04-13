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Президент Литви: цивілізований світ повинен силою зупинити варварство Росії

Ракетний удар РФ по Сумах — ляпас усім, хто прагне миру.

Президент Литви: цивілізований світ повинен силою зупинити варварство Росії
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: скріншот відео

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на російський ракетний удар по Сумах. Науседа наголосив, що тільки сила може змусити Росію зупинити загарбницьку війну. 

Про це Науседа написав у соцмережі Х.

Гітанас Науседа назвав російський балістичний удар по Сумах ляпасом усім, хто прагне і бажає миру.

"Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", – написав президент Литви.

Науседа наголосив, що Литва підтверджує непохитну відданість підтримці України та президента Володимира Зеленського, доки не буде досягнуто справедливого миру.

  • Удар по Сумах: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала ракетний обстріл черговим воєнним злочином РФ.
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