Президент Литви: цивілізований світ повинен силою зупинити варварство Росії

Ракетний удар РФ по Сумах — ляпас усім, хто прагне миру.

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на російський ракетний удар по Сумах. Науседа наголосив, що тільки сила може змусити Росію зупинити загарбницьку війну.

Про це Науседа написав у соцмережі Х.

Гітанас Науседа назвав російський балістичний удар по Сумах ляпасом усім, хто прагне і бажає миру.

"Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", – написав президент Литви.

Науседа наголосив, що Литва підтверджує непохитну відданість підтримці України та президента Володимира Зеленського, доки не буде досягнуто справедливого миру.