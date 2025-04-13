WP: Адміністрація Трампа за рік планує депортувавти мільйон мігрантів

Наразі адміністрація Трампа веде переговори із 30 країнами про прийняття депортованих, які не є їхніми громадянами.

Адміністрація Дональда Трампа розробляє план депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як розповіли джерела видання, депортація 1 мільйона іммігрантів за рік нібито перевищила б попередню статистику понад 400 000 депортованих за роки президенства Барака Обами. Але чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що представники Трампа не розкривають, як вони підраховують цифри.

Аналітики кажуть, що ціль адміністрації Трампа нереалістична, враховуючи фінансування, рівень персоналу та той факт, що більшість іммігрантів мають право на судове слухання перед видворенням з країни.

Радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня працює над стратегією досягнення цієї мети із чиновниками Міністерства внутрішньої безпеки та інших федеральних відомств. Одна зі стратегій полягає в тому, щоб знайти способи депортувати іммігрантів, які мають остаточні накази про депортацію, але не можуть бути депортовані, оскільки їхні країни не приймають їх назад.

Наразі адміністрація веде переговори із 30 країнами про прийняття депортованих, які не є їхніми громадянами. Чиновники вже почали депортувати людей до країн, громадянами яких вони не є, зокрема Мексики, Коста-Ріки та Панами. Одного іммігранта депортували до Руанди, хоча це сталося після тривалих переговорів між його адвокатами та адміністрацією президента.

Речник Білого дому Куш Десаї не відповів на запитання про мету уряду, але в електронному листі зазначив, що адміністрація Трампа отримала мандат від виборців на виправлення роботи адміністрації Байдена у сфері безпеки кордонів та дотриманням імміграційного законодавства.

"Вся адміністрація Трампа зосереджена на виконанні цього мандату із застосуванням загальнодержавного підходу до забезпечення ефективної масової депортації терористів і нелегальних злочинних іноземців", — сказав він.

Під час передвиборної кампанії Трамп заявив, що хоче депортувати "мільйони" іммігрантів, а віце-президент Джей Ді Венс минулого року сказав, що вони можуть почати з 1 мільйона. Ал реальні цифри показують, що не все так просто. Більшість з 11 мільйонів нелегальних іммігрантів у Сполучених Штатах мають право на слухання в імміграційному суді, перш ніж їх можна буде депортувати.

З огляду на поточну кількість невирішених справ, вирішення щодо депортації може тривати роками.