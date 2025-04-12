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Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Це відбувається в межах продовження дії надзвичайного стану у США у зв'язку із «шкідливими зовнішньополітичними діями уряду Російської Федерації».

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік надзвичайний стан у США через Росію і санкції проти країни-агресора.

Про це йдеться в тексті президентського документа, який оприлюднений на сайті Федерального реєстру Штатів.

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Надзвичайний стан у США був введений 15 квітня 2021 року для «боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, що створюється зазначеною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації».

З того часу НС постійно продовжують. Останнє оновлення датоване 10 квітня цього року.

«Певні шкідливі дії уряду Російської Федерації за кордоном, зокрема, спроби підірвати проведення вільних та справедливих демократичних виборів та демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їх союзниках та партнерах; участь у шкідливій кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їх союзників та партнерів та сприяння їй; заохочення та використання транснаціональної корупції для надання впливу на іноземні уряди; здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів чи журналістів; підрив безпеки у країнах та регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів; і порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів», - зазначено в тексті президентського документа.

З цієї причини Трамп розпорядився, що надзвичайний стан має залишатися в силі після 15 квітня цього року.

«...Відповідно до розділу 202(d) Закону про надзвичайні ситуації в країні ( 50 USC 1622(d) ), я продовжую на 1 рік дію надзвичайного стану в країні, оголошеного в Указі президента 14024», - йдеться в документі.

  • Указ 14024, який підписав ще Джозеф Байден, передбачає санкції проти Росії.
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